外國一名男子和妻子生下2名孩子後，就去做了結紮手術，然而近日妻子卻發現自己又懷了第3胎，讓男子開始懷疑對方是不是做了對不起自己的事情，因此發文向網友求助，有醫生就出面解釋，就算做了結紮手術，還是有極低的機率可能懷孕。

根據《每日星報》報導，這名外國男子在論壇Reddit上發文，透露自己的妻子最近懷上了第3胎，原本應該是一件開心的事情，但PO主卻受到了很大的衝擊，因為他早在2年前就已經做過結紮手術，所以十分懷疑妻子肚子裡的小孩是不是自己的。

PO主表示他和妻子長時間相處下來感情很融洽，平時遇到意見不合的情況也都會用溝通的方式化解，「老實說，我不相信她會外遇」，不過妻子懷孕的事實還是讓他感到困惑不已，不知道自己下一步到底該怎麼做，因此希望網友能夠提供給他一些意見，「這個孩子有多大機率會是我的？還是她真的有在外面亂來？」。

文章曝光後很快就引起網友熱議，不少人紛紛給予意見：「如果她曾經外遇過，就不能排除她再犯的可能」、「我會去檢測我的精子和所有孩子的DNA」、「去驗DNA吧，你必須確認孩子真的是你的，而且你也有權利懷疑」。

另外也有醫生出面解釋，「我曾有一名病人在做完結紮手術後，妻子還是懷孕了，他最初的精子數量為0，但手術之後他的輸精管重新連結，經過測試後再度發現活精子，這雖然很罕見，但是有可能的。你最好到醫院檢查看看是否有活精子存在」。