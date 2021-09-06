泰國近日發生一起誇張的棄養事件，一名醫院的保全人員巡邏時，在一處大排水溝內發現一名骨瘦如柴的阿嬤，她躺在一塊塑膠墊上，旁邊的水差一點就要將她淹沒，保全人員見狀急忙報警，並將虛弱的阿嬤救起、送醫治療。

綜合泰媒報導，這起事件發生在泰國首都曼谷北邊的巴吞他尼府（Pathum Thani），當地一間醫院的保全人員近日中午在附近巡邏時，意外看到一名骨瘦如柴的阿嬤被丟棄在大排水溝內，身體底下僅墊著一塊塑膠布，四周還擺放了她的個人物品和衣物，一旁水溝的水已經淹到她的身邊，若是再晚一點被發現，阿嬤很可能就會淹死。

保全人員見狀立刻報警，並將阿嬤救起，他詢問對方為何為躺在水溝中，阿嬤只說因為想要在水溝裡睡覺，才會自己走下去，但根據阿嬤的身體狀況根本不可能是自己走下去的，因為在獲救當時，她連自行站立都沒有辦法做到，身體十分虛弱，更不用說走路。

經過調查後警方已經查明阿嬤的身分，她是大城府（Ayutthaya）人，原本和子女同住卻遭到棄養，她的身上還有一張醫院的住院卡和醫療排隊卡，警方將循線尋找阿嬤的子女、要求他們到案說明；而阿嬤目前則由當地的志工團隊接手照顧，並把她送回住院卡上登記的醫院治療。