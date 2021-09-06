近日越南網路上流傳一段影片，一名身穿防護衣的醫護人員進入病房查看女病人的狀況，沒想到對方卻誤以為自己「見鬼了」，害怕地放聲尖叫，隔壁床的病人瞬間被驚醒，其他醫護人員聽到動靜也急忙衝進病房裡，最後才知道只是烏龍一場，所有人都忍不住大笑出聲。

這段影片拍攝於胡志明市的野戰醫院，事發當天半夜，一名醫護人員身穿白色的防護衣，到病房內查看女病人的狀況，沒想到他才剛走到床旁邊，女病人就發出驚人的尖叫聲，醫護人員連忙拉開簾子，只見這名女病人抓著被子不斷向後躲，不知道在害怕什麼，而醫護人員則不斷揮手安撫她的情緒。

隔壁床原本插著氧氣管、正在熟睡的男病人瞬間被驚醒，從床上跳起來、探頭查看狀況，其他醫護人員聽到動靜也紛紛衝進病房，這時女病人終於冷靜下來，解釋自己因為在半夢半醒間，突然看到一道白影朝自己靠近，以為撞鬼了才嚇得放聲尖叫，現場所有人聽完都忍不住笑了出來，甚至還有人笑到彎腰、扶牆。

這段影片事後被分享到TikTok帳號「@nam1310199」上，吸引許多網友關注，截至目前為止觀看次數已經突破800萬次，大家紛紛笑說：「醫生反應很快，第一時間拉開簾子，讓監視器可以拍到當下的狀況」、「病人：我以為黑白無常要來把我帶走了」、「可以看出，旁邊大哥的病都被嚇好了」、「恭喜旁邊大哥可以直接出院了」、「後來的那個醫護笑到彎腰扶牆，真的好可愛啊」。