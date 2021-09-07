結婚是人生中最重要的轉折之一，一定要深思熟慮後再做決定。大陸一名男大生近日和妻子登記結婚，沒想到一個小時之後他就後悔想要離婚，讓女方氣得提告，並向他求償30萬人民幣（約新台幣128萬），最終法院認為男方無法舉證夫妻感情失和，因此對離婚訴請不予支持。

根據《頭條新聞》報導，大陸雲南一名26歲男大生經父親介紹，認識了24歲的牙醫護理師，兩人在相處的過程中互有好感，於是交往了好幾個月，並在近日前往當地民政局辦理登記結婚，豈料雙方才剛領證一個小時，男大生卻突然反悔、提出離婚，但護理師不同意離婚，他便向法院訴請解除兩人的婚姻關係。

男大生稱自己在結婚前就已經和護理師分手，不過對方卻在分手期間不斷傳訊息騷擾、刺激他，他才會在一時衝動之下，以學校需要為理由，從父母手中騙到自己的戶口名簿，並草率決定要和護理師登記結婚；而護理師則稱男大生的行為是「故意騙婚」，應該賠償她30萬人民幣，並恢復她的單身身分。

法院經過審理後，認為雙方談過戀愛有一定的感情基礎，再加上男方無法舉證證明夫妻感情破裂，最終對離婚訴請不予支持。對此律師徐江濤表示，法院審理離婚案件時，通常會考慮兩人婚前的感情基礎，以及婚後的感情發展，判斷兩人是否有機會和好，年輕夫妻對待婚姻太過草率，結婚沒幾天就因為瑣事吵架，法院一般都不會判定離婚。