澳洲一名男子日前和朋友捕魚時，抓起一隻呈現半透明狀的水母，並介紹牠是世界上最毒的澳洲箱型水母，不少網友看到影片以後都狂冒冷汗，不過男子卻一點都不害怕，自在地在鏡頭前晃來晃去，之後再把牠丟到遠處的海中，還直言：「我已經瘋到認為自己免疫了」。

根據《每日郵報》報導，來自北領地的原住民傑柯（Jacko）日前和朋友到海邊捕魚，從影片中可以看到，他突然把手伸進海水中，接著抓起一隻全身呈現透明狀的水母、展示給鏡頭看，而這隻水母正是世界上最毒的「澳洲箱型水母（Box Jellyfish）」。

傑柯透露這種水母在海邊很常見，過去他也曾被牠輕輕螫過好幾次，並介紹抓箱型水母的訣竅，就是要用手指抓住牠，而不是整個手掌，同時還得注意箱型水母有毒的觸鬚，「你還得小心風，因為風可以把觸鬚吹到你的肚子上」，隨後傑柯走出鐵柵欄，將這隻箱型水母丟進遠處的海水中。

影片曝光後不少網友都嚇壞了，紛紛留言：「千萬不要隨便嘗試！」、「我不知道該說他勇敢還是發瘋了」、「只有我一個人很擔心風突然改變方向嗎？」、「真的太危險了」、「那隻水母看起來還只是小孩，可能毒性沒有那麼強」。

澳洲箱型水母主要生活在澳大利亞和紐幾內亞北部、馬來西亞、菲律賓和越南，牠擁有數10條觸鬚，其中4條特別粗壯，而刺絲胞中的毒性比眼鏡蛇還要毒，可以讓人在幾分鐘內就死亡，被認為是世界上最毒的動物之一，以及世界上最致命的水母。