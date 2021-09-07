每個人都有自己的穿衣自由，但在某些場合仍應該穿著「合適」的衣服。外國一名女子日前在臉書曬出照片，只見她身穿火辣的緊身漁網短裙和絲襪，脖子上還戴著項圈，然而她竟是要以這套穿搭出席爺爺的喪禮，讓網友都相當傻眼，痛批她不但不懂得尊重別人，還對爺爺非常失禮。

根據《鏡報》報導，近日Reddit討論區上一張截圖引起網友熱議，一名女子身穿緊身的漁網短裙搭配絲襪，脖子上還配戴項圈，造型看起來十分火辣，像是要去變裝派對或夜店的打扮，然而女子卻發文表示，這其實是她要去參加爺爺喪禮的穿搭，更在文中寫道：「我才不在乎別人怎麼想，就算這是個悲傷的離別之日，我還是有權利照自己的感受穿衣服，向大家展現我的美，而且我相信如果爺爺還活著，一定也會支持我」。

這篇貼文發布後有網友看不下去，試圖好言勸告：「我懂你在說什麼，但有時你必須考慮其他人的感受和想法。人們在喪禮上哀悼你的爺爺，這已經是一個非常糟糕的場合，讓大家感覺不舒服，你真的覺得很好嗎？」，但卻遭到女子以強硬的態度回擊：「我不用在乎別人的感受，這是我爺爺的日子，而且你幹嘛留言？我根本不知道你哪位！」。

截圖被轉傳到Reddit後，不少人都感到非常傻眼，紛紛痛批她為了得到關注，根本不尊重其他人的感受，「嘗試在喪禮上變成焦點…這真的很沒品」、「和無法為他人著想的人講道理完全是在浪費時間」、「她根本是去破壞喪禮的」、「太噁心了，爺爺真的會同意嗎？」、「她不只不尊重別人，也不尊重她的爺爺」。