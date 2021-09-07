隨著氣候變遷與人為因素，野生動物的棲息地受到破壞，有不少動物吃不飽，便會闖入人類活動區尋找食物。美國加州日前有遊客在太浩湖地區用餐，豈料食物的香氣似乎吸引附近母熊的注意，隨後母熊跑到餐廳的戶外用餐區，以吼叫的方式趕走遊客，之後霸佔餐桌開心用餐。

根據《每日郵報》報導，網友@Detective_Blunts日前至加州太浩湖地區（Lake Tahoe）的餐廳內吃飯，發現戶外用餐區有一戶人家，突然從餐桌上跳了起來，他仔細一看才發現，原來當時跑來了一隻棕熊，熊先是怒吼嚇走遊客，隨後大剌剌地跑到餐桌上。

@Detective_Blunts表示，這並非熊第一次跑到餐廳附近造成破壞，推測牠應該是熊媽媽，因為當時附近還出現小熊，「服務員發現後趕緊過去，舉起椅子試圖趕跑熊，不過成年母熊似乎想餵飽牠的孩子，因此決定吃餐桌上的食物」，他將過程拍攝下來，並分享至Reddit論壇區，引發討論。

影片中可見，一隻母棕熊看到人類想驅趕牠，但牠完全未感到害怕，甚至還在餐桌邊逗留許久，似乎想爬到椅子上大快朵頤一番，隨後眾人不斷用椅子敲打桌面，母熊還發出怒吼，好像在表達不滿，最終受不了眾人打擾，咬了一個漢堡才離開，似乎想叼食物回去給幼崽吃。

餐廳人員事後表示，太浩湖附近經常可見熊的蹤跡，而且每到夏天，就會出現帶幼崽出來覓食的母熊，發生類似事件時，服務員就會幫忙趕熊，盡量不要嚇到遊客。而類似事件不只一起，今年7月在南太浩湖的沙灘上，還出現成年黑熊帶牠的3隻寶寶到海中玩水，當時也嚇壞不少遊客。