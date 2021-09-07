台灣現行的行政區規畫共有22縣市，過去網友經常以「國家」來形容一座城市與其他縣市差異極大，猶如獨立成國，例如天龍國、苗栗國、花蓮國…等等。日前就有網友在號稱「天龍國」台北市的巷弄內撞見一匹馬，突如其來的景象讓她忍不住拍下PO網，驚呼「這裡是台北市耶…」畫面曝光引爆眾人熱議。

原PO今（7日）凌晨在PTT「WomenTalk板」以「半夜回家遇到馬怎麼辦？」為題，PO文透露，深夜返家卻在家門口暗巷驚見一匹馬，「我只是想回個家，怎麼門前有匹馬？牠就這麼站在那裡，我們倆靜靜的互看彼此，但這裡是台北市耶…」讓她不禁直呼「到底誰家的馬跑出來了啦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「以為亂說，結果真的是馬！」、「笑死，以為原PO住在鄉下，結果竟然是台北市」、「第一張照片超荒謬、超有戲劇張力」、「這體型好像是迷你馬」、「牠有被鏈好應該是被飼養，可是馬很容易受驚嚇耶，那邊那麼多車…總之不要站在牠屁股那個位置，踢起來會要了妳的命」。

也有網友打趣笑說「可惡，比我的山豬還高級啊」、「撿到坐騎，天選之人」、「天降大任於妳，該出發取經了」、「牠這樣違停了吧」。甚至有眼尖的網友直指原PO所在地疑似位於「社子島」，直言「社子島不意外，什麼光怪陸離的事都有」、「社子島根本南部中的南部，還有放山雞在路上亂跑」；原PO則回應「台北鄉下人我也是第一次回家遇到這情況，總之有繞道進家門了」。