大陸網紅「小奶球」近日前往西藏自治區日喀則市吉隆縣旅遊，沒想到竟遭當地一群年約5、6歲的男童搶走設備、零食，甚至還對她扒褲子、摸腿、打屁股性騷，甚至還有男童直接脫褲露鳥，問她「阿姨這是什麼？」種種脫序行徑，嚇得她崩潰大喊「他們瘋狂搞我下體」，影片曝光掀起軒然大波。

綜合陸媒報導，小奶球當天和男同伴「狗哥」在吉隆縣旅遊，並且直播介紹雪山的壯麗風光，沒想到山坡上突然出現一群年約5、6歲的男童，直接搶走相機拔腿就跑，狗哥見狀立即追上去，剩下的男童則圍著她調戲。

當地一群年約5、6歲的男童頻頻調戲女網紅，嚇得她花容失色。（圖／翻攝自微博）

影片中可見，一名身穿黑衣的男童直接脫褲露鳥，還笑問小奶球說「阿姨這是什麼？」讓她錯愕氣罵「走開，變態、變態！」但男童們似乎覺得好玩，不僅上前拍打她屁股、摸她大腿，還動手拉扯她的褲子，嚇得她花容失色，崩潰大喊「他們瘋狂搞我下體、扒我褲子」。

小奶球強調，自己並沒有刻意抹黑、製造男女對立，過程中也沒有做出任何踰矩的事情，卻遭到這樣的對待，讓她事後越想越氣，痛斥「這些小孩最多5、6歲啊！這麼老練的嗎？」不過小奶球事後選擇息事寧人，目前已將貼文刪除。