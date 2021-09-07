世界上最受歡迎的貓出爐，甚至還有金氏世界紀錄認證。日本一名主人為愛貓開設YouTube頻道，紀錄牠的日常生活，以及與主人的互動，由於牠的模樣非常可愛，如今更是擁有139萬粉絲，頻道總觀看次數高達6.79億次，拿下金氏世界紀錄。

日本飼主養了一隻雄性蘇格蘭摺耳貓，並為牠開設YouTube頻道「もちまる日記」，紀錄「もちまる」（Motimaru）與主人互動，而「もちまる」模樣非常可愛，每支影片點閱率都是百萬起跳，截至目前為止，該頻道的總觀看數高達6.79億次。

近日「もちまる」的主人在推特發文，表示愛貓已獲金氏世界紀錄認證，成為「在Youtube最多人觀看的貓」，認證時間在8月12日，「もちまる」的主人目前也收到金氏世界紀錄的認證書，而該頻道在2019年11月30日才創立，短短2年的時間就擁有139萬粉絲，還拿下金氏世界紀錄，可說是非常優異的表現。

根據《FREE》介紹，「もちまる日記」的觀眾介於30歲至50歲，男女比例為45：55。不少人表示「每當工作回家很累時，看動物的影片後，就會覺得很放鬆」、「もちまる能獲得金氏世界紀錄，不只是牠長得可愛，還有主人與牠的互動方式，可以感覺到主人很尊重牠，整支影片給人一種非常舒適的感覺」。