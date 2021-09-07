美國緬因州一名房東近日在整理租客退租後的空房時，赫然發現對方竟然留下一屋子的狼蛛和一條巨蟒，嚇得他當場腿軟，緊急打電話向動物救援單位求救，畫面曝光網友全看傻了！

美國緬因州動物救助組織負責人德斯賈汀斯（Drew Desjardins）日前在臉書發文指出，近日接到一通求救電話，對方表示，在整理租客退租的房間時，赫然發現對方竟然留下19隻狼蛛和一隻球蟒，其中有4隻狼蛛死亡，就連唯一的球蟒也嚴重脫水，嚇得他不知所措，加上沒有救護動物的經驗，只好硬著頭皮打電話向德斯賈汀斯求助。

德斯賈汀斯獲報後欣然同意接手照顧這些狼蛛，並指出能有機會救護這些動物，他感到相當開心，因為這讓他的生活沒有一刻感到沉悶，他也會找地方重新安置狼蛛和球蟒。

事實上，根據緬因州（Maine）州法，居民不可擅自飼養狼蛛、蟒蛇，以及其他野生動物，必須擁有特定執照才能進行飼養或是繁殖。