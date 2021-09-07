買鹽酥雞時若現場顧客不多，可用口頭向老闆點餐，有些客人較多的店，則會提供菜單讓顧客勾選。日前有網友去買鹽酥雞，發現店家的菜單格式，竟是學生時期的「答案卡」，讓不少人回憶湧現，甚至笑著說「結帳都很緊張，好像在等放榜」。

許多網友看到答案卡式的點菜單後，都表示想到以前考試的場景。(圖翻攝自臉書/路上觀察學院)

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」Po出照片表示，日前他至一家鹽酥雞店買炸物，發現店家提供的菜單格式，竟像學生時期考試用的答案卡，菜單上寫滿66種品項，讓顧客自行劃卡點餐並填寫份數，還可勾選辣度及是否要加醬等客製化選項。

原Po當下覺得很有趣，將其拍下並分享至網路，表示「各位同學還有最後10分鐘！請注意時間！請帶2B鉛筆應試，準考證帶了沒，聯考壓力回憶都上來了，看考卷不要看旁邊」。此照片逗樂網友，讓眾人回想起以前考試的狀態，「拿到後發現沒鹽酥雞，因為那格沒畫滿」、「好緊張哦！好怕劃錯格，我再檢查一下」、「來不及了！全部畫C」、「社畜回想起被大考支配的恐懼」、「點個餐也有升學壓力」。

還有人表示，老闆真的會用電腦閱卷算價錢，「結帳都很緊張，好像在等放榜」、「沒有錯，他就是用機器判讀菜單」、「動作很快、結帳也快的一家店」。不過也有人表示，「答案卡式」的菜單對年長者來說，恐怕會造成不便，「有老花的客人，可能會畫到翻臉」、「畫菜單前還要準備老花眼鏡」。