大陸近日瘋傳一段影片，一名人妻約長相帥氣的男網友一起「生孩子」，兩人見面的時候，她還瘋狂吐槽自己的老公長得太醜，因此才會想要向對方「借基因」，讓孩子可以長得好看一點，誇張的行徑讓許多人都痛批她「不要臉」，也有人懷疑這可能只是一種宣傳手段。

從影片中可以看到，被約出來的男網友偷偷把手機放在桌子邊緣，拍攝對面的人妻，她先吐槽自己的老公長得太醜，不希望孩子長大以後像對方一樣難看，因此才不想和老公生小孩，還在網路上尋找其他長得好看的男網友，試圖要「借基因」生子，人妻對男網友說：「我覺得你發的那張照片很好看，那我就約你啊！你出來了，那我們生個孩子，我老公又不知道是誰的，你說對不對？」。

從頭到尾男網友都沒有回應這名人妻，事後還將影片曝光在社群平台上，引起網友熱議，不少人都覺得這名人妻的行徑十分誇張且荒謬，紛紛留言痛批：「那當時為何要和老公結婚？」、「都嫌棄成這樣還不離婚？是在捨不得什麼？」、「妳老公看到了該有多傷心」。

不過也有人察覺影片的詭異之處，像是手機拍攝的位置太高，人妻不可能沒有發現，另外在對話中她也提到了某個交友軟體的名字，因此懷疑一切都只是一種宣傳手段。

然而在非洲迦納真的有人妻「借基因」生子的事情發生，一名34歲的女子因為嫌棄老公長得太醜，於是算好自己的月經週期，並在排卵期的時候找前男友發生關係，如今她已經生下3名孩子，肚子裡還懷有第4胎，而她的老公和前男友都完全不知道孩子們的真實身分。