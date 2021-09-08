大陸重慶一名老闆的公司受疫情影響，生意一直不太好，導致他積欠員工薪資，所幸員工都非常體諒他，願意與公司共體時艱，而近日他買樂透意外中了967萬元（人民幣，下同），領到錢的當下，他也信守承諾，在兌獎現場發薪資給員工，此舉也讓眾人大開眼界。

根據《華龍網》報導，胡姓男子從2019年開始，與朋友在萬州區合夥經營苗木生意，但受到新冠疫情的影響，導致生意狀況不佳，今年5月合夥人還不辭而別，甚至將公司僅存的現金全拿走，讓公司陷入困境，胡男只好趕緊向親友求助。

胡男向親友們借錢，借到的金額僅能讓公司勉強運作，無法補發積欠員工3個月左右的薪資與獎金，所幸員工都非常體諒他，願意只先拿基本生活費，與公司共體時艱，而胡男也承諾下屬，只要公司一有錢，馬上就會補發拖欠的工資和獎金。

胡男表示，近2年生意和生活都很不順，讓他十分無奈，因此希望透過做公益的方式來轉運，由於手頭的錢又不夠多，因此才會選擇買公益彩券，「只要路過體彩店，我就總會花10到20元，機選一到兩張大樂透彩票」，沒想到這次他花10元買體育彩券，竟真的中967萬元大獎（約新台幣4139萬元）。

胡男得知自己中獎後，帶著公司財務至兌獎現場，馬上算薪水發給員工，而補發完薪資和獎金後，他便將剩餘的獎金設為教育基金，其一為了讓兒女接受更好的教育，其二也打算幫助家鄉求學有困難的學童，讓更多孩子能接受教育，「我就是吃了文化水平不高的虧！和朋友合夥做生意時，合約上存在明顯的漏洞，讓朋友能合法捲走公司的現金，丟下我一人苦撐公司」。