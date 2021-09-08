美國一名男子日前在紐約中央公園，拍攝到一隻大藍鷺吞食死老鼠的罕見畫面，由於當地鼠患嚴重，不少網友看到影片後都大呼過癮，甚至還有人開玩笑地表示，希望在地鐵裡也放入幾千隻的大藍鷺，幫忙解決四處亂竄的老鼠們。

It took the Great Blue Heron only a few seconds to lift the rat once killed out of the water and swallow it—this morning at the Central Park Pond. pic.twitter.com/E4Vx0ya8od — Manhattan Bird Alert (@BirdCentralPark) September 5 2021

根據《每日郵報》報導，本月5日巴雷特（David Barrett）前往紐約中央公園，在池塘中看見一隻大藍鷺（Great Blue Herons）把鳥喙伸進水中、叼起一隻死老鼠，接著只花不到幾秒鐘的時間就把牠吞吃入肚。

巴雷特本身對於鳥類很有研究，甚至創辦了「曼哈頓鳥類警報（Manhattan Bird Alert）」，他在接受採訪時透露，大藍鷺通常都以青蛙、螃蟹，或是更小的齧齒動物為食，很少會吃老鼠，因此這是非常罕見的畫面，他才會急忙拿出手機把難得一見的景象給拍攝下來。

事後巴雷特將這段影片分享到推特上，吸引許多網友關注，由於紐約是僅次於芝加哥和洛杉磯，美國第三大老鼠氾濫的城市，因此不少紐約人都紛紛留言叫好，稱讚大藍鷺幫助他們解決了鼠患問題，「這隻大藍鷺簡直是英雄」、「請在地鐵裡放上千隻的大藍鷺吧！」、「要怎麼做才可以吸引更多大藍鷺來到紐約市？」、「從尾巴就可以知道那隻老鼠有多大隻，請派更多大藍鷺來吧！」、「有點噁心，但幹得好！」。