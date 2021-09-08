世界上到底有沒有鬼呢？英國一名酒吧經理日前在店裡休息時，發現椅子竟自己動了起來，她趕緊往桌底下查看，但當下根本沒有其他人，而這一段靈異影片曝光後，不少人都覺得很恐怖，酒吧經理也坦言，店裡經常發生難以解釋的現象。

根據《每日郵報》報導，33歲的海莉（Hayley Budd）在卡地夫市（Cardiff）的「The Lansdowne Pub」擔任酒吧經理，7月26日她坐在酒吧椅子上休息，滑手機時發現，對面的椅子竟自行往內推，當時她還擔心是自己看錯，隨後調閱監視器確認，發現椅子真的在動，且當下旁邊並沒有其它人。

海莉提到，當時她聽見聲音後，便詢問其他顧客，是否有看到什麼，但客人只有聽到聲音，因此她才會調監視器影像來看，「我試圖找到合乎邏輯的解釋，從影片中可以看到，我當時還低頭確認，確認是不是我的東西從包包裡掉出來所造成，但事實並非如此，我才說服自己是風的關係，雖然我沒有被嚇到想離職，但我真的很震驚」。

而詭異事件不只一起，先前還有店裡的員工發現，掛在牆上的菜單黑板，有時還會自行擺動，讓眾人看了非常困惑。海莉表示，「當我關店後，店裡已經沒有人，我至地窖處理文書工作時，經常聽到樓上有家具在移動，不過每當我上樓查看時，卻什麼東西都沒看到」，由於經常發生靈異現象，因此店裡的常客間流傳，這一切是一名被稱為蘭斯當夫人（Lady Lansdowne）的鬼魂所為。

而海莉在酒吧工作8年，對這些事已見怪不怪，並未因此感到害怕，不過不少新進的員工，遇到靈異事件時仍感到非常害怕，經常被嚇到離職，造成店裡人手不足的問題，而海莉也開玩笑地說「希望蘭斯當夫人能高抬貴手，不然店裡快人手不足啦」。