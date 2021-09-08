俄羅斯近日發生一起誇張的事件，一名女主人搭乘電梯時，沒有注意到愛犬並未跟上就逕自關上電梯門，自顧自地上了16樓，狗狗受到牽繩的拉扯，整個身體瞬間懸掛在電梯門外，所幸剛好有一名男子路過，才將狗狗平安救下來，沒有發生憾事。

根據《鏡報》報導，這起事件發生在莫斯科的納加廷斯基扎頓（Nagatinsky Zaton），事發當時一名女主人帶著愛犬進入電梯，不過卻沒有注意到後方的小狗仍未跟上，就直接關閉電梯門、直上16樓，被遺忘的小狗受到牽繩拉扯，整個身體瞬間懸掛在電梯門外，不斷在半空中掙扎。

所幸不久後就有一名男子經過，見到小狗痛苦的模樣，立刻上前救援，他將小狗抱在懷中，著急地想要解開牽繩，但過程不太順利，最終在男子的努力之下，小狗平安獲救；男子就這樣抱著狗狗在原地等待，而女主人到達16樓後發現愛犬不在身邊，才又搭乘電梯返回1樓和愛犬相聚。

整段恐怖過程全被電梯門前的監視器拍了下來，影片上傳到網路後，不少人都留言痛批女主人粗心大意的行為，「可憐的狗，牠當時該有多害怕啊」、「竟然會發生這種事情，她根本不配養狗」、「為什麼不確認一下狗有沒有跟在身邊啊？」、「我看到心臟差點都要停止跳動了！」、「要多扯才會沒注意到狗狗不在身邊？有人把牠救下來真是謝天謝地」。