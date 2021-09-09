夜市烤鳥蛋是很多人必吃的經典美食之一，這些蛋的來源正是鵪鶉蛋，蛋殼表面布滿黑褐色斑點。不過近日就有一位大陸網友透露，隨手擦拭鵪鶉蛋表面，竟然把外層不規則的黑褐色斑紋擦掉，瞬間成了「白泡泡」的樣子，這才發現原來上頭的斑點能擦掉，消息一出隨即登上微博熱搜，同時釣出內行人解答。

大陸一名鳥友透露，家中飼養的兩隻鵪鶉最近開始下蛋，當下他本想簡單清潔蛋殼表面髒汙，沒想到卻將帶有黑褐色斑紋的鵪鶉蛋擦成了「白蛋」，讓他錯愕不已，並將未擦拭的鵪鶉蛋進行對比，畫面曝光隨即引爆網友熱議，甚至登上微博熱搜，吸引逾1億次點閱、1萬多則留言討論。

不少人好奇，平常看到的鵪鶉蛋，上頭的黑褐色斑紋究竟是什麼，為何能一擦就掉色，並驚呼「該不會是屎吧？」對此，就有內行人解答，指出鵪鶉蛋表面不規則的花紋斑點，其實是鵪鶉蛋在經過輸卵管排出時，正好碰上輸卵管分泌色素的時刻，因此色素才會附著在蛋殼表面，呈現黑褐色花紋，這些色素只要一經水洗或擦拭就能輕易去除，屬正常現象。

答案曝光讓不少網友跌破眼鏡，紛紛留言直呼「沒用的知識又增加了」、「知道不是糞我就安心了」、「但要是把花紋擦乾淨賣，大家都不認得了」、「記得以前有個淡斑的品牌，廣告就是用鵪鶉蛋，我當時都被神奇的廣告效果驚呆了」、「怪不得賣牙膏的都喜歡刷鵪鶉蛋」。