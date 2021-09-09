找到通往地心的洞？英國默西賽德郡一名12歲女童日前與家人計畫出遊，她使用Google地圖查看路徑時，發現西柯比近海的西爾布瑞島上，竟有一個「通往地心的洞」地標，讓她好奇地詢問父親，但她的爸爸從未看過，因此PO網詢問，引發討論。

根據《鏡報》報導，12歲女童查普曼（Rory Chapman）疫情封鎖期間，在媽媽的陪伴下練習看Google地圖，發現默西賽德郡西柯比（West Kirby）近海的西爾布瑞島（Hilbre Island），由於從未至該島旅遊，當時她便與家人計畫，解封後要去西爾布瑞島看看。

查普曼近日再次用Google地圖查看西爾布瑞島，發現島上竟有一個名為「通往地心的洞」（hole to the centre of the Earth）的拍照地標，而且就位於「中間眼」（Middle Eye）景點下方，由於她之前都未注意到這個地標，因此讓她感到非常好奇。

查普曼提到，「我先前都沒注意到，我看到時想說『等等，這是什麼？』，難道有人在島上挖了個大洞嗎？」，之後她便詢問36歲的爸爸尚恩（Sean），是否知道這個景點有什麼，不過父親也同樣感到困惑，因此將此事分享至臉書，但至今都沒有人能解釋那個洞的由來。

不少網友驚呼「這是什麼地方？難道會有怪物跑出來」、「不管它是什麼，這個地標已經找不到了」。目前此地標在Google電腦版地圖已被刪除，不過用戶仍可透過手機版Google地圖找到此地點。西爾布瑞島的自然生態非常豐富，是河口內的自然保留區，具有重要的科學意義。