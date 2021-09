找到通往地心的洞?英國默西賽德郡一名12歲女童日前與家人計畫出遊,她使用Google地圖查看路徑時,發現西柯比近海的西爾布瑞島上,竟有一個「通往地心的洞」地標,讓她好奇地詢問父親,但她的爸爸從未看過,因此PO網詢問,引發討論。

根據《鏡報》報導,12歲女童查普曼(Rory Chapman)疫情封鎖期間,在媽媽的陪伴下練習看Google地圖,發現默西賽德郡西柯比(West Kirby)近海的西爾布瑞島(Hilbre Island),由於從未至該島旅遊,當時她便與家人計畫,解封後要去西爾布瑞島看看。

查普曼近日再次用Google地圖查看西爾布瑞島,發現島上竟有一個名為「通往地心的洞」(hole to the centre of the Earth)的拍照地標,而且就位於「中間眼」(Middle Eye)景點下方,由於她之前都未注意到這個地標,因此讓她感到非常好奇。

查普曼提到,「我先前都沒注意到,我看到時想說『等等,這是什麼?』,難道有人在島上挖了個大洞嗎?」,之後她便詢問36歲的爸爸尚恩(Sean),是否知道這個景點有什麼,不過父親也同樣感到困惑,因此將此事分享至臉書,但至今都沒有人能解釋那個洞的由來。

不少網友驚呼「這是什麼地方?難道會有怪物跑出來」、「不管它是什麼,這個地標已經找不到了」。目前此地標在Google電腦版地圖已被刪除,不過用戶仍可透過手機版Google地圖找到此地點。西爾布瑞島的自然生態非常豐富,是河口內的自然保留區,具有重要的科學意義。