眾所皆知，鸚鵡能模仿人類說話的聲音，但最新研究卻發現，澳洲「麝鴨」（musk duck）也有這樣的本領！研究人員近日公布一段錄音，記錄到一隻麝鴨流利的飆罵出一句當地人最常掛在嘴邊的罵人髒句，是目前已知第一隻「會說話」的鴨子。

綜合外媒報導，這段最新曝光的音檔是在1987年錄到的，至今已有34年歷史，研究人員富拉格（Peter Fullagar）博士當時在澳洲首都坎培拉（Canberra）的提德賓比拉自然保護區（Tidbinbilla Nature Reserve），錄下一隻名為「開膛手」（Ripper）的澳洲麝鴨在求偶期間的特異行徑。

片段顯示，當年4歲的「開膛手」以清晰的咬字，接連重複飆罵好幾次「你這該死的傻瓜」（You bloody fool），無論是用語或是腔調都和澳洲當地人的習慣如出一轍，除此之外，牠還會模仿大力開關門的聲音，顯示具有一定程度的模仿能力。

這段塵封多年的錄音檔，近日由荷蘭萊頓大學專門研究鳥類語言學習的坦恩·凱特（Carel ten Cate）教授重新發現，他指出「開膛手」是人工飼養，可能是經常聽聞飼養員講這句話，因此朗朗上口，表現出優異的聲音學習能力。雖然過去在英國和澳洲等地都有跡象指出鴨子具有模仿技能，但是這次是首次有完整錄音，是學術史上第一個麝鴨模仿人類聲音的證據。