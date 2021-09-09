袋狼（Thylacine）體型與狼相似，身上卻有著類似老虎的斑紋，因此又名「塔斯馬尼亞虎」，不過因澳洲原住民的競爭和侵入的澳洲野狗，導致袋狼已滅絕，世上最後一隻於1936年過世，其身影雖有留下但為黑白影像，近日澳洲國立影片與聲音檔案館曝光袋狼生前的彩色修復影片，讓外界一睹牠的模樣。

澳洲國立影片與聲音檔案館（NFSA）近日在官網指出，博物學家菲里（David Fleay）1933年12月在澳洲赫巴特動物園（Hobart Zoo），錄下世界上最後一隻袋狼「班傑明」（Benjamin）的身影，不過由於影片是黑白的，所以後世都無法看到袋狼原本的顏色。

澳洲國立影片與聲音檔案館為因應9月7日國家受威脅物種日（National Threatened Species Day），以提高民眾對瀕臨滅絕動植物的認識，日前使用HDR膠片掃描儀，掃描原始膠片並將高解析度檔案傳送給巴黎總部的「Composite Films」公司進行修復。

Recently colourised footage of the last surviving Tasmanian Tiger (Thylacine) taken in 1933 at Hobart's Beaumaris Zoo



Credits: Samuel François-Steininger/NFSA Films pic.twitter.com/bin54SenAW — Science & Nature (@ScienceIsNew) September 7 2021

「Composite Films」耗費200多個小時，終於完成袋狼的彩色影片，而公司負責人施泰寧格（Samuel François-Steininger）表示，「修復袋狼影像並不容易，我非常關心動物議題，2012年我住在澳洲時得知袋狼的故事，讓我很感動，也希望透過此方式，向85年前世上最後一隻袋狼致敬」。

施泰寧格也提到，在修復影片的過程中，由於畫面中除了動物外，就沒有其他元素，因此著色上極具挑戰性，且受限於圖片的分辨率和質量及濃密毛髮，他們必須十分細心，「我們從博物館裡找出許多不同的皮膚與資料，盡量還原袋狼生前的毛色」，並透過數字修復、旋轉描摹和2D動畫、照明，並使用AI演算法進行重建及合成。