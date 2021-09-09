大陸低俗婚鬧頻傳，招來不少惡評，即便官方想要改變這項陋習，但似乎成效不彰。日前浙江就傳出一對新人結婚時，竟在鬧洞房的過程中出現「新郎強吻伴娘」的畫面，一旁的新娘不但沒有阻止還笑開懷，影片曝光不斷在網路上瘋傳。

綜合陸媒報導，浙江一對新人上月8日舉辦婚禮，正當新郎準備闖關迎娶新娘時，竟出現「矇眼找新娘」的橋段，過程中還規定，新郎選定後就要親吻找到的「新娘」，因此無論新郎選中誰，都要直接吻下去。

新郎在眾人起鬨下，緊抓著一名貌美伴娘，打算直接嘴對嘴親上去。（圖／翻攝自網易）

畫面中可見，新郎在眾人起鬨下，緊抓著一名貌美伴娘就直接嘴對嘴親上去，離譜的是，被親的伴娘沒有抵抗，還露出羞窘的笑容，反倒是一旁全程目睹的新娘似乎也不排斥，甚至還笑得比別人都開心。其實在吻下去之前，現場伴郎就有提醒「新娘有面紗」，但新郎似乎沒聽到，直到摘下眼罩才發現親錯人。

消息一出隨即引來無數網友撻伐，紛紛留言砲轟「傷風敗俗，毫無道德底線」、「新娘還笑成這樣，新郎八成是故意的」、「到底要什麼時候才會停止這種低俗的陋習？」不過也有人認為，此事件與其他婚鬧相比並不嚴重，出言緩頰「所有人都在笑，算啥惡俗」、「新娘和伴娘都沒不樂意，外人管的著嗎」。