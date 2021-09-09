醫學生養成不易，除了醫學知識的建立，臨床技能的訓練也格外重要，大陸山東一名醫學生本月7日與同學首次進行抽血訓練，沒想到卻因為過於緊張，眼看針就要成功扎進血管裡，不料卻突然瞬間彈飛，戲劇化影片曝光後逗得網友打趣調侃「隔著螢幕看都替他感到心慌啊！」

山東淄博某醫藥學院學生本月7日首次進行抽血訓練，影片中可見，被扎針的女同學相當鎮定，還單手持手機拍下扎針過程，反倒是準備扎針抽血的男學生相當緊張，下針的右手不停發抖，眼看針總算就要扎進血管裡，沒想到下一秒，細小的針連同抽血的管子卻瞬間彈飛，嚇得一旁同學驚呼連連。

一旁拍攝影片的男同學表示，當天是班上第一天上抽血實驗課，授課老師指示學生互相扎針練習，「因為是第一天，大家都很慌，看到他扎飛就更慌了，但也是有能抽出來的案例的」。

醫學生把針扎飛的影片曝光後，網友全笑翻了，紛紛留言直呼「一個願扎，一個願挨扎」、「看手上的針孔，不止扎了一次啊」、「最後一刻我閉上眼了」、「真正緊張的不是他吧」、「被扎的同學當時肯定害怕極了」。