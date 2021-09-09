9個月大的女嬰肚子裡，竟還有一個小寶寶？大陸福建福鼎有一名媽媽近日發現，她出生僅9個月大的女兒，腹部竟異常隆起，讓她感到非常擔心，趕緊帶孩子至醫院檢查，才發現女嬰腹部有塊腫瘤，裡面還長出脊椎骨，推測其為「寄生胎」，屬於先天性疾病，發病率僅50萬分之1。

綜合陸媒報導，福建福鼎一名29歲林姓媽媽上個月發現，9個月大的女兒小花（化名）肚臍處異常隆起，而且摸起來有些硬，嚇得她趕緊帶女兒至浙江溫州醫科大學附屬第二醫院，經過檢查後，醫生初步判斷這塊腫塊可能是個寄生胎，為了不影響小花成長，隨後趕緊替她安排手術。

手術後發現，這塊腫瘤直徑約7公分，差不多成人拳頭大小，其表面布滿如蜘蛛網般的血管，部分血管還連接小花的器官，似乎在吸收她的養分，經過1個多小時的手術後，醫師成功將腫瘤與小花分離，進行切片檢查後，發現腫瘤上還有脊椎骨雛形，證實這就是一個未成形，且仍在成長的「寄生胎」。

醫生透露，林姓媽媽原本懷上雙胞，不過孿生胚胎在發育初期，出現發育不均勻的狀況，其中一個胚胎被包入了另個胚胎，進而產生寄生胎，「簡單來說就是姊姊把妹妹『吃』掉了，但妹妹仍在姊姊體內繼續吸收營養」，而寄生胎普遍發育不全，會出現缺少器官或四肢的狀況，基本上不可能存活。

醫生進一步指出，寄生胎會隨寶寶一起長大，「它會威脅到宿主寶寶，壓迫他們的器官，在腹腔內發生感染，還會搶奪宿主寶寶的營養，因此必須盡快取出」，所幸及時發現，寄生胎並未對小花造成多大的影響，也提醒孕婦要落實產前篩檢，這些狀況在篩檢時就會發現。