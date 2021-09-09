美國佛州一名28歲女子日前全裸闖進警匪槍戰現場，甚至不要命的直搗嫌犯窩藏地點，離譜行徑讓當時正處於緊張對峙員警和嫌犯全部傻眼。

綜合外媒報導，事件發生在佛州坦帕（Tampa），警方獲報社區出現3名可疑人士，當時18歲的嫌犯邁爾斯（Myles Abbott）、史基伊（Skyi Rocaci Emanuel Julien）與16歲同夥窩藏在民宅屋頂，東窗事發後，邁爾斯一度向人群開槍，所幸並未傷及無辜，只是過程中不慎射傷自己的右大腿。隨後邁爾斯還將槍口對準大批警方，雙方展開數小時的緊張對峙。

不料午夜過後，28歲的潔西卡（Jessica Smith）渾身酒氣的駕駛一輛高爾夫球車，旁若無人的穿越多輛警車，驅車直搗對峙現場，並且朝著邁爾斯等嫌犯窩藏的建築物方向前進。

報導指出，潔西卡當時全身赤裸，渾身散發出濃濃的酒氣，面對警方的勸阻，她堅持拒絕離開，最後遭警方拽下車上銬，而她的脫序舉止也讓多名員警面臨槍擊的風險。

潔西卡落網後，原本的警匪對峙又再延長6小時，才將邁爾斯一行3人逮捕歸案，並對其控訴惡意攻擊執法人員、盜竊、持有槍枝以及拒捕等罪名。至於潔西卡被證實與本案無關，但因為亂入對峙現場，同樣遭警方指控未使用暴力拒捕，事後外媒聯繫上潔西卡，但她不願對此事多做回應。

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