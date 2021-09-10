袋鼠外形可愛無害，但如果加以訓練也可以化身拳王！網路上日前瘋傳一段影片，只見一隻袋鼠疑似將花園中的吊床鞦韆當作沙包，不斷拳打腳踢，攻擊架勢堪比專業拳擊手，畫面曝光掀起網友熱議。

綜合外媒報導，澳洲威廉斯鎮（Williamstown）婦女威斯哈特（Karen Wishart）在臉書分享一段有趣影片，並PO文透露自家住在灌木叢附近，經常看見不少野生動物穿梭流連，只是眼前這隻袋鼠較為特別，不確定是在玩耍還是將吊床鞦韆視為威脅。

影片中可見，袋鼠頻頻將吊床鞦韆當作沙包，猛力拳打腳踢，一會兒使出雙手擒抱，一會兒又展現踢技，手腳並用的架式，乍看之下猶如是一名專業拳擊手。

影片曝光讓網友驚呼連連，紛紛留言直呼「這隻袋鼠似乎決心跟吊床鞦韆纏鬥到底了」、「搞不好牠不是在對抗，而是試圖想上去躺？」、「牠好像挺樂在其中」、「千萬別惹牠啊」。

事實上，袋鼠看似軟萌可愛，但其實力道凶猛，傷人事件不勝枚舉，加上成年袋鼠非常強壯，一旦遭到攻擊往往非同小可。