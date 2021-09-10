日本奈良以「鹿」聞名，除了知名景點「奈良公園」有鹿以外，周遭住宅區也能看到鹿的蹤影。日前一名網友經過奈良一處停車場時，發現每一個停車格裡都趴著一隻鹿，囂張地霸佔整個停車場，有趣畫面曝光後，不少網友笑著說「違法『鹿』邊停車」。

根據日媒《Excite Japan》報導，居住在奈良縣的網友@Steve_Eto，本月6日正要至自家附近的公園找朋友，期間就看到好幾隻鹿趴在停車場休息，且幾乎是一隻鹿停一格，讓停車場秒變「停鹿場」，讓他覺得非常有趣，之後再次經過時，他就將此畫面拍下，直呼「這就是奈良的日常場景」。

@Steve_Eto也提到，「這些應該都是公鹿，體型都不小，與停車位的大小差不多，雖然不知道牠們待在這裡要做什麼」，而他將此照片分享至推特，累積19萬按讚數，不少人表示「人類，這車位我們鹿佔了，想停車就拿仙貝來吧」、「原來奈良的人都用鹿當交通工具」、「最囂張的『鹿』霸，免費停車還沒付停車費」、「要跟牠們收『鹿場費』」、「如果停車格剛好八格，不就變成八格野鹿…」。

不少觀光客至奈良玩，必去《奈良公園》與《東大寺》2個景點，為的就是看數量極多的鹿，不少人會購買鹿仙貝餵食牠們，也導致奈良鹿出現特殊行為，例如牠們只要看到遊客手上有鹿仙貝，就會馬上點頭討食，不過近年來受疫情影響，導致觀光客銳減，原本習慣吃鹿仙貝的鹿群，如今開始回歸吃草的習性。