The attack on the elderly person has been captured on video by a passerby officials said.https://t.co/O1IhAD9iWz pic.twitter.com/JwivxUppFH — Express PUNE (@ExpressPune) September 6 2021

印度日前發生一起土狼攻擊事件，一名老人在街上遛狗散步時，路旁草叢突然衝出一隻土狼，撲向老人撕咬，嚇得附近民眾四處逃竄，所幸一名見義勇為的路人手持棍棒幫忙驅趕，才成功制伏這隻兇猛的惡狼。

綜合外媒報導，印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）浦那市（Pune）赫德塔魯卡區（Khed taluka）的Kharpudi村，日前發生一起駭人的土狼攻擊事件，根據影片顯示，當時一名老人散步到一半，突然被一隻惡狠狠的土狼飛撲撕咬，雖然老人飼養的寵物犬見狀打算衝上前保護飼主，但依舊無法阻止土狼的攻擊，老人差點被拖入草叢，畫面險象環生。

所幸路旁一名熱心民眾立即拾起棍棒，對著土狼一陣猛打，才沒有造成憾事發生，但過程中他也遭到攻擊而受傷。

對此，森林保護部門員工賈亞拉梅戈達（Jayaramegowda R）表示，土狼的攻擊並不常見，且土狼在襲擊老人之前就已經受傷，懷疑土狼應該是受到傷害才會發動攻擊。當他們獲報後趕到現場時，土狼已被打死，目前相關單位已著手進行2名受傷民眾的賠償事宜。

土狼又稱冠鬣狗，酷似瘦小的條紋鬣狗，黃色的毛皮上有黑色垂直的條紋，頸部和背部長有顯眼的鬃毛。