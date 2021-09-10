為了嚴堵新冠疫情升溫，接種疫苗被認為是對付疫情的最好方式，不過各廠牌疫苗陸續傳出各種副作用，日本一名檔車愛好者甚至聲稱，打完輝瑞疫苗後，隔日竟出現下體腫痛的狀況，讓他崩潰直呼，「我可能是世界上第一個疫苗副作用是尿道炎的男人。」但該症狀是否與疫苗有關，尚未有明確研究證實。

日本網友「紡錘形」在推特發文透露，本月6日接種了第2劑疫苗，沒想到隔天早上，陰莖卻出現莫名腫痛，且以每4到5分鐘的頻率發作，讓他痛不欲生、難以入睡，不禁著急詢問眾人「有人出現類似的副作用嗎？」

原PO最後因為受不了而前往醫院就診，並發文自嘲，「我可能是世界上第一個疫苗副作用是尿道炎的男人」，他提到院方會將此事件通報給輝瑞藥廠，但他從來沒想過，自己首次在全球舞台亮相的原因竟然是因為下體腫痛，堪稱是他的「人生汙點」。

當天晚間他再度發文更新近況，表示下體腫痛的症狀已經消失，希望大家在疫情期間，可以順利平安度過。不過原PO尿道炎是否是因為施打輝瑞疫苗所引起，目前尚未有明確的研究證實。