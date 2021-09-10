海膽外觀一般為深色，例如黑色、橄欖色、紫色等，不過你有看過白色的海膽嗎？日本北海道一名網友日前和漁夫阿公、弟弟，至小樽市附近捕魚，沒想到竟發現一隻純白色海膽，而他們也將其模樣拍下並分享至網路，隨即引發討論。

根據日媒《j-town》報導，日本網友@ryo_ma_0515上個月24日凌晨，跟著小樽市的漁夫阿公與弟弟，至阿公平時工作的漁場捕魚，發現了一隻白色的海膽，當時他還不知道此為何物，心想「世界上有這種東西嗎？」，仔細一看才發現竟是隻海膽，隨即將其撈起並放入裝有海水的容器裡。

@ryo_ma_0515形容，白色海膽約成年女性的手掌大小，他們將它放入容器後，海膽在水中不斷活動，看起來非常有精神，由於白色海膽實在太特別，就連他從業60多年的漁夫阿公也是第一次看到，因此當天他們就將海膽轉交給小樽水族館，並將此事分享至推特，po文獲得5.7萬人按讚。

小樽水族館養殖部的研究員嘉治誠一表示，漁夫們較少見過白色海膽，不過他們其實每年都會接到1至2次發現白色海膽的通報，而他們館內原本也有一隻白色海膽，不過接到新發現的海膽後，其中一隻沒過幾天就死亡，目前也無法確定死的是原本的海膽，還是新來的那一隻。

嘉治誠一也提到，目前推測白色海膽外觀呈現白色，可能是缺乏色素造成，不過為何會沒有色素，至今仍不知道原因。不少網友看到白色海膽的照片後，紛紛表示「我有養白色刺蝟，乍看之下，海膽好像撞臉刺蝟」、「這是海膽白化症吧」。