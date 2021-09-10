大陸上海今年4月發生一起駭人事件，一名報案人表示在租屋處的床底下發現一具腐爛男屍，離譜的是，在此之前，報案人已在此地住了2個禮拜，卻絲毫沒發現和屍體共處一室，如今事隔多月，真相總算大白！

綜合陸媒報導，案發現場是一間2房1廳的房子，報案人4月2日報案指稱，原屋主外出旅行，自己只是幫忙照看房子，已經住了2個禮拜之久，不過自己平時住在客廳，室友則住在另一間房間，當天是去另一間閒置的房間找東西，才會意外在床底發現一具腐爛男屍。

報案人表示，因為屋內養了一隻狗，味道較濃，所以沒聞到屍臭味。警方獲報後勘查發現，原屋主是37歲的唐姚德，妻子涉嫌詐騙被捕，他帶著3歲的女兒租屋在此，因為帶女兒出遊，才會將房子和愛犬託友人照看。

至於死者身分則是一名49歲的湖北籍余姓男子，今年2月24日上午隨同唐姚德搭乘電梯進屋後，就此失去蹤影。

警方表示，兩人是遠房親戚，死者的褚姓岳父是唐男的表叔，褚男一想到的女兒和外孫女雙雙意外身亡，擔心老了之後無依無靠，便想要過繼唐男的女兒，並將自己的房子留給對方，也曾答應會分給余男50萬人民幣（約新台幣218萬元）。

但唐男賣了房子之後只給余男5萬人民幣（約新台幣21.8萬元），余男才會找上門催討剩餘房款，不料卻引來殺身之禍，遭唐男用晾衣繩活活勒死。警方近日已在湖南將殺人潛逃的唐男逮捕歸案。