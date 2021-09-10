愛美是女人的天性，有些女人對於胸部不滿意，會考慮隆乳，不過你曾想過，人死後經過火化處理，這些侵入式的填充物會發生什麼事呢？美國知名殯葬業者凱特琳（Caitlin Doughty）對此提供完整解答！

凱特琳經常透過社群媒體分享殯葬業大小事，先前她就曾收到民眾提問，好奇生前曾接受隆乳手術的人，火化後身上所植入的填充物、矽膠會發生什麼事？對此，她特別在「Ask A Mortician」（問問殯葬業）系列影片中解答背後真相。

凱特琳表示，火化顧名思義就是骨頭會化成灰燼，除了金屬之外，死者身上的其它部分，包括頭髮、衣服、器官等都會被燒掉。而當火化結束後，就要用手或大型磁鐵將金屬取出，畢竟它們並非身體的一部份，「我們其實很歡迎家屬取回，不過我至今還沒聽過有家屬這樣要求」。

而這些沒被取回的金屬會回收再利用，融掉後用來製作交通號誌牌、飛機與汽車零件等，不過若是有安裝心律調節器，則要事先取出，以免發生爆炸或閃燃，危害到火化爐及工作人員的安全。

至於隆乳所植入的矽膠，通常會跟著屍體一起火化，不會特別取出，「而火化後的矽膠則會融化成一團黏狀物質，像『史萊姆』一樣黏在機器的底部…」，火葬業者就必須花時間妥善清理丟棄。