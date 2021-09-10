狗果然是人類最好的夥伴！南韓首爾一名93歲患失智症的阿嬤，日前帶愛犬外出散步，未料竟意外失蹤，阿嬤的女兒因找不到母親而報警，由於當時還下起大雨，許多人都很擔心阿嬤的安危，搜救隊搜尋40小時後，成功在稻田裡找到阿嬤，發現她的愛犬竟緊貼在飼主身邊，避免她失溫。

A plucky four-year-old dog named Baekgu has shown once again why dogs are man's best friend. https://t.co/LqqIut1Opp — CNN International (@cnni) September 8 2021

根據《CNN》報導，首爾洪城郡一名93歲且患失智症的金姓阿嬤，日前帶愛犬「白球」（Baekgu）出門散步，不料卻一直遲遲未回家，阿嬤的女兒聯絡不上母親，驚覺不對勁趕緊報警，當地警方調閱附近監視器後，發現金姓阿嬤在天亮前，帶著愛犬出門。

由於當地又下起大雨，入夜後氣溫驟降，不少人擔心金姓阿嬤的安危，搜救人員搜尋40小時後，在距離她家2公里外的稻田間，發現阿嬤倒在田裡，由於當時稻穀長得又高又大，導致她無法自行起身，而「白球」並未離開，則是一直靠在阿嬤身上幫忙維持體溫，避免她出現失溫症狀。

搜救員當時派出熱成像無人機，在稻田裡檢測到「白球」的體溫，才順利找到人，金姓阿嬤送醫後已恢復體力，身體並無大礙，而此事也感動不少人，由於韓國消防局去年頒布《榮譽消防員和消防大使工作規定》，「白球」因此獲頒首隻「榮譽救援犬」稱號，忠南知事楊昇祖出席榮譽救援犬任命儀式時表示，「白球」創造令以置信的奇蹟。

而金姓阿嬤的女兒表示，「白球」原本是一隻流浪狗，3年前在路上被大狗咬傷，他們發現後便決定收養牠，「牠和我媽感情特別好，似乎想回報我們恩情，那天下起大雨，我媽失蹤好幾個小時，我真的很擔心，非常感謝『白球』，牠是我們的家人」。