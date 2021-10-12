大陸有遊客日前至山東煙臺市一間動物園參觀，發現老虎展區裡竟出現一隻黃金獵犬，而且與另外5隻老虎感情友好，老虎甚至會與牠撒嬌，形成非常特殊的景象，動物園也對此作出解釋，表示老虎全是狗養大的。

根據《中原網》報導，一名遊客日前至煙臺市龍口動植物園參觀，走到老虎展區時發現，1隻黃金獵犬竟與5隻老虎待在一起，且牠神情看起來非常悠哉，其中一隻老虎還主動向牠撒嬌，黃金獵犬反而露出不耐煩的表情，特殊相處模式，讓眾人感到非常好奇，此幕也被遊客拍下並PO網，引發討論。

不少網友笑著說「這隻狗是我見過最霸氣的」、「金毛達到狗生巔峰」、「狗：森林之王都不敢惹我」，不少人也推測，5隻老虎應該都是黃金獵犬養大的，「在野外是不可能的，只要老虎一餓，狗就可能變成食物，而動物園有吃有喝，加上被狗帶大，老虎與狗的感情就不同了」、「老虎可能是狗養大的，彼此都有感情，但老虎已這麼大隻了，應該不適合了吧」。

龍口動植物園對此做出解釋，表示由於虎媽媽沒有育兒經驗，導致幼虎沒有奶喝，因此才會找來黃金獵犬充當奶媽，把老虎與狗放一起混養，老虎們也將黃金獵犬視為媽媽，雖然有些老虎的體型看起來比較大，但牠們的實際年齡還小，等到牠們成長到一定年紀後，就會將老虎與狗分開。