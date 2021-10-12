無論過了多久，狗對於主人的愛，並不會隨著時間消逝。美國維吉尼亞州一名飼主帶愛犬至墓園，探望過世4年的母親，神奇的是，愛犬總是能準確地找到主人媽媽的墓碑，讓他感到非常驚訝，也將過程拍下PO網，感動不少網友。

綜合外媒報導，35歲的博伊爾（Joshua Boyle）養了一隻比特犬和羅威那犬的混種狗，並取名為「佐拉」（Zola），他每次都會帶愛犬至當地一處墓園，探望自己過世4年的母親，神奇的是，每到墓園後，「佐拉」就會跑在前面，似乎想幫忙帶路，且能夠準確地找到博伊爾母親的墓碑。

「佐拉」找到墓碑後，會在一旁不斷嗅聞，似乎想與對方更親近。博伊爾也將過程拍下並PO網，表示母親生前非常愛狗，「2017年媽媽被葬在此後，我至少每2周就會來探望，每當我喊『祖母在哪裡？』，佐拉就會馬上跑過去，而且迅速的找到墓碑位置」。

博伊爾提到，「我感到非常開心，這也表示狗狗從未忘記她，相信我媽看到愛犬也來探望她，也會很開心」。影片曝光後，讓不少人看了非常感動，紛紛表示「狗真的比有些冷血的人更有感情」、「無論時間過了多久，主人永遠活在狗狗的心中」、「真的好感動，這位媽媽生前一定與狗感情很好」。