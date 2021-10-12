隨著行動裝置普及，不少人習慣使用Google地圖查看道路實景，然而過去也經常被民眾發現詭異畫面。日前就有眼尖的網友在衛星地圖上看見一個不規則形狀的色塊，相較於周圍的建築物，顯得十分突兀，畫面曝光後隨即掀起熱議。

根據《每日星報》報導，有網友在《Reddit》論壇PO文透露，使用Google衛星地圖時，意外在南美國家玻利維亞的一處屋頂上空，發現一幕奇怪的景象，畫面中可見，在建築物林立的區域上空，出現一個不規則形狀的白色色塊，隱約透出光芒，讓他看了嘖嘖稱奇，認為自己找到了時空裂縫。

畫面曝光後隨即掀起眾人熱議，有人認為「這只是個發亮的光點，當陽光反射到一些發亮的金屬（或玻璃之類的）物品上，就會出現」，原PO則回應「真酷！我用Google地圖這麼多年，從來沒看過這樣的光點」。但今（12日）以Google地圖查看原PO所提供的實際位置，發現這個神秘色塊已經消失無蹤。

事實上，今年5月就有一名英國女網友透過Google地圖，意外發現4棟呈現灰色半透明的「幽靈大樓」，矗立在曼徹斯特地方法院（Manchester Magistrates Court）和大橋街（Bridge Street）的勞里旅館（Lowry Hotel）之間，並且疊加在既有的房屋之上，看起來十分突兀，畫面曝光後隨即掀起網友廣大迴響，但也有人認為，這只是系統出錯，才會出現「幽靈大樓」的假象。