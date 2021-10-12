日本秋葉原附近有一座「萬世橋」，擁有近百年的歷史，但令人費解的是，橋底下有一個詭異密室，許多人想進去一探究竟，但都找不到密室出入口，近日日本媒體決定進行調查，但發現就連政府單位的資料庫裡，都沒有記載到這間密室的用途，直到詢問當地一名91歲老翁，才得知謎團真相。

日本晨間情報節目「スッキリ」近日指出，秋葉原附近一座於1930年建成的「萬世橋」，橋的南面下方有一個神秘空間，從外面目測，房間面積不小，且牆外還有多個長形窗戶，房間內貼滿瓷磚，儘管很多人想進入探險，但卻因找不到出入口而放棄，因此這間密室也成為當地的都市傳說。

節目單位街訪當地民眾，有些人認為這間密室是防空洞，有的人猜測是防洪抗災的設施，橋樑專家紅林章央則表示，估計東京經歷過1923年的大地震後，便會在橋樑角落設置空間，用於防災。節目單位詢問負責管理日本所有橋的政府部門「國土交通省」，但負責人磯田洋一卻表示，由於經歷過多次地震、空襲及戰爭，因此當時的資料已遺失。

節目單位之後詢問秋葉原附近老字號店家，但就連70、80歲的老年人，都從未有人知道密室的用途，直到發現一名91歲老翁「菊池隆」，提到58年前他於秋葉原開設販售電器和電線的店鋪，而密室其實是一間公廁，「當時我經常在那裡上廁所，那個公廁非常臭」，原來當時街道上並未有公廁，因此便在橋下設置廁所，但之後有人擔心，橋下公廁恐成治安死角，因此便將廁所封鎖，重新在橋上建新的公廁，而密室用途曝光後，讓節目組錯愕不已，也讓不少人失望，直呼「原以為有傳說故事，居然只是間廁所」。