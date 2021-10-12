經常前往日本旅遊的民眾不難發現，隨處可見自動販賣機，其密度更是遠高於便利商店，對此就有網友不解「為什麼日本人喜歡喝自動販賣機的飲料？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，經常在日本影劇節目上看見，很多民眾下班、下課之後，路過販賣機就會順手買個罐裝飲料，不像很多台灣人都偏愛喝手搖飲，讓他不禁好奇，「兩者之間的差異在哪？」

貼文一出隨即掀起熱議，就有內行人點出日本販賣機文化的關鍵在於「高人力成本」，紛紛留言回應「日本人工貴呀！」、「日本人工貴到用自動販賣機比較划算」、「日本人工太貴，手搖飲超少，販賣機多，不是因為日本人喜歡，是沒手搖飲可以買」、「日本手搖超級貴，都反應在人力成本上」。

除此之外，自動販賣機五花八門的「商品種類」也是關鍵，舉凡飲料、冰淇淋、零食、泡麵、甜點等應有盡有，「因為機台數量多，種類也很多，又方便，自然愛買」、「日本飲料種類真的很多」、「喝過日本販賣機賣的玉米濃湯，真的好喝」、「他們在幾十年前販賣機就有賣拉麵了」、「在旅館的販賣機買過章魚燒，還溫熱的」。