英格蘭一戶人家近日準備搬家，委託拍賣行賣一對人面獅身石雕，由於石雕在15年前被認定為複製品，因此賣家將其擺在花園裡，經長年風吹雨淋，如今變得殘破不堪，對出售價格也不抱期望，豈料經過鑑定後得知，此石雕竟是千年前的古埃及文物。

根據《CNN》報導，人面獅身石雕15年前在一場拍賣會上，被以幾百英鎊價格賣出，由於當時被認定為18世紀複製品，因此賣出價格並不高，之後輾轉來到英格蘭東部薩福克郡薩德伯里（Sudbury）一戶人家，他們便將人面獅身石雕放在花園做裝飾。

豈料這戶人家近日準備搬家，決定將人面獅身石雕賣出，便聯繫英國曼德拍賣行（Mander Auctioneers）幫忙處理，由於石雕長年被擺在屋外，經過風吹日曬雨淋後，如今風化的相當嚴重，其中一個雕像曾「斷頭」，賣家還請建築工人用水泥重新固定。

沒想到經過專家鑑定後，發現這一對石雕竟是貨真價實的古埃及文物，時間可追溯至數千年前，石雕身價瞬間大漲，上週六（9日）的拍賣會上，這對石雕原訂成交價為300至500英鎊（約新台幣1.1萬至1.9萬元），豈料在短短15分鐘內，飆漲至19.5萬英鎊（約新台幣746萬元），最終由一間國際藝術畫廊買下。

曼德拍賣行負責人曼德（James Mander）表示，18世紀有許多英國人會至歐洲「壯遊」，並帶回許多物品，當時這對石雕可能一起被帶回英國，不過目前仍不清楚石雕的確切年代，「我真的很想知道，過去5000年它都去哪裡了，這真的很不可思議」，而最終的成交價也讓賣家非常驚訝，甚至直呼「難以理解」。