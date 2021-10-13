美國一名男子在1950年因為殺害一名警衛而入獄，並被判處死刑，然而在執行死刑之前，他的刑期被改成無期徒刑，從此開始了漫長的「監獄人生」，如今這名男子已經服刑超過71年，是有史以來刑期最長、被關最久的囚犯。

綜合外媒報導，史密斯（Francis Clifford Smith）1949年在搶劫遊艇俱樂部時，槍殺了一名夜班警衛，因此最初被判死刑，不過就在執行死刑的前幾個小時，史密斯被改判無期徒刑，並於1950年6月7日入獄，期間他曾2次上訴，希望能夠重新審判，但都沒有成功。

如今史密斯已經高齡94歲，待在監獄超過71年的時間，成為有史以來刑期最長的囚犯，也是所有無期徒刑囚犯中年齡最大的，不過雖然史密斯年事已高，最近也被轉到老人療養院，他還是必須一直服刑直到死亡為止。

對於長刑期囚犯的案例，公共政策智庫維拉司法研究所（Vera Institute of Justice）監獄研究人員迪加德（Leon Digard）指出，雖然監獄人口近年來有所下降，但高齡囚犯人數仍在增加，而且監獄對老年人來說是個不易居住的環境，要在正確的時間出現在正確的地點、聽從命令和指揮，如果老年人患有重聽或失智症，就會非常艱辛困難。

另外迪加德也表示，住在監獄裡很容易使人老化的速度增快，「55歲以上的囚犯，在醫學上往往顯得更老，通常會比實際年齡還要老10到15歲」。康乃狄克州史丹福的公設辯護人巴特勒（Barry Butler）也說，史密斯的長壽從各個層面上來看都很令人驚訝，「這真的很不尋常，監獄是個很不健康的環境」。