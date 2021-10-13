蟒蛇與鱷魚都是極為兇猛的動物，兩者若發生衝突，到底哪方會獲勝呢？美國一名野生動物攝影師日前至巴西進行拍攝，意外拍到蟒蛇與鱷魚的激戰過程，只見蟒蛇緊緊纏住鱷魚的前肢，似乎想將對方勒死，但鱷魚也不是省油的燈，雙方激戰陷入膠著。

根據《每日郵報》報導，來自美國印第安納的野生動物攝影師沙利文（Kim Sullivan），今年9月至巴西庫亞巴河（Cuiabá River）進行拍攝，正巧目擊蟒蛇激戰凱門鱷的過程，只見一條蟒蛇纏住鱷魚前肢，試圖將對方勒斃，鱷魚被勒到動彈不得，似乎處於下風。

鱷魚雖然不斷掙扎，但仍無法脫身，就算咬住蟒蛇的尾部，卻不見任何效果，眼看蟒蛇越纏越緊，鱷魚趕緊爬進河裡，沙利文透露，「我可以看到蟒蛇在水裡掙扎的呼吸，之後凱門鱷又爬上岸，但仍然被蟒蛇勒住，沒過多久，鱷魚再次潛入水裡」。

沙利文直盯著水面，最終看到凱門鱷獨自上岸，順利掙脫蟒蛇的控制，隨後也看到蟒蛇爬出水裡，趕緊鑽進河岸旁的洞裡，激戰40分鐘後，最終以和局收場。而沙利文也提到，「這是非常罕見的生死鬥，我一生也只目擊過一次」，而激戰照片曝光後，在網路上引發討論，讓不少人驚呼不可思議。