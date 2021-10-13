不少飼主都知道，狗狗非常喜歡亂咬東西。近日美國一名飼主發現，自己的球鞋被咬爛了，她無奈地拎著鞋子走向3隻愛犬，只見其中一隻黑白相間的狗狗，一看見被咬爛的球鞋立刻掉頭就走，原本興奮的表情也逐漸凝固，露出委屈又內疚的模樣，讓飼主哭笑不得。

根據《每日郵報》報導，居住在肯塔基州路易維爾（Louisville）的德斯特妮（Destiny Crabtree），家裡飼養了3隻寵物狗，其中一隻叫做米莉（Milli），個性非常調皮搗蛋。日前德斯特妮發現，自己一雙灰色運動鞋被咬到變得十分破爛，她一下就意識到是米莉做的「好事」，於是拎著鞋子走到圍欄旁，想要質問牠。

從影片中可以看到，米莉和其他2隻狗狗看到飼主靠近，都興奮地搖著尾巴，移動到角落，不過下一秒當米莉看到自己的「傑作」時，就立刻停下尾巴、掉頭就走，期間德斯特妮還不斷問牠：「嗨！寶貝這是什麼？米莉你把我的鞋子咬壞了？」，隨後米莉便轉頭望向飼主，整張臉都寫滿了難過和內疚，逗趣的反應讓德斯特妮哭笑不得。

影片曝光後，網友們也都覺得很有趣，紛紛留言：「米莉：我不知道那是什麼，我也聽不懂妳在說什麼！」、「狗真的不會說謊哈哈」、「牠的表情完全掩蓋不了牠的愧疚」、「狗狗明明知道這樣是錯了，但就是控制不了自己」。