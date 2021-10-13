「離世溝通」總是夾雜思念、放不下、愧疚跟自責，而「在世溝通」若是行為問題，則多半會淪為毛孩跟主人之間的各說各話，兩者的溝通現象完全不同。

今天溝通的這隻邊境牧羊犬，就一直叨叨訴說著委屈，牠覺得自己是乖寶寶，但為何主人總是說「為什麼你老是這樣...」、「為什麼你老是那樣...」，身為三隻狗狗的老大，其他兩隻都不會被念，只有牠一狗承受著主人的怨念。

但第一次養狗的主人也滿腹照顧上的問號，不知怎麼辦。

電話那頭狗聲加上人聲搶著說話，好不熱鬧，雙雙都覺得自己才有理，清官難斷家務事，但身為寵物溝通師，我也只能把主人的困擾轉達給毛孩知道，並把寶貝的想法說給主人聽。但就像人跟人之間的溝通一樣，如果雙方都只想講，而不願靜下心來聽，這樣有溝沒有通，情況恐怕也很難改善。

主人抱怨，這隻邊境牧羊犬太會叫，每次一叫，主人就開始擔心鄰居抗議，「就像嬰兒一樣，一個哭，其他兩隻就跟著哭，老大一叫，其他小的也跟著叫，叫得我快神經衰弱」。

我跟主人說：「恭喜您中籤王，您養的是狗界智商第一名的邊境牧羊犬，每天關在家裡，很難滿足牠需要的體力發洩跟智力挑戰」，據說這種狗最愛在大片草地上奔跑，跟主人玩你丟我撿的飛盤遊戲。

但這麼優秀的狗，偏偏是被一對從沒養過狗、五十多歲體力已經衰退的夫妻所照顧，他們不知道這狗不適合新手上路，也不適合資深公民飼養。結果就像阿嬤帶孫一樣，體力懸殊太大，人累，狗狗也得不到滿足，更何況年紀大的人，更禁不起狗狗高八度的狂吠。

狗狗委屈的說：「我聽到外面風吹草動，我想保護這個家，當然要吠」，牠不懂自己如此盡責，為何爸爸媽媽不高興。爸爸被叫得受不了，會拿出棍棒威嚇，媽媽則會出面保護，所以牠說「超愛媽媽。」

但當媽媽問：「你為何那麼喜歡親我啦？」又讓狗狗心碎滿地，「這是我愛媽媽的方式呀」，媽媽覺得牠太熱情，雙方認知落差一大截。

狗狗繼續委屈巴巴：「我真的很乖，但為什麼被罵的總是我」，媽媽不好意思的說：「對啦，我們真的比較疼妹妹，誰叫牠總愛咬我們」，狗狗說：「但我有咬傷你們嗎？就只是玩得太嗨啊」，一句話頂回來，果然是智力相當八歲小孩的邊境牧羊犬。

我不知該同情狗狗，還是同理主人，我建議送狗狗去上學，接受行為訓練，狗狗很興奮：「如果能夠懂我，我就願意聽指令」，顯然牠嫌跟老人家日子太無聊，又不懂牠，讓牠無所適從。

原本一直說：「牠已經這麼大了，還不懂事」的媽媽，聽到要送牠去受訓，又改口說：「狗狗目前才一歲，太小了啦，大一點再送去」，其實，一歲內才是狗狗實施教養的最佳時機，一旦錯過了黃金訓練時期，主人痛苦，狗狗委屈的戲碼，會更難改善。

果然，第一次養狗、有點年紀的人，還是不要輕易嘗試狗界的愛因斯坦「邊境牧羊犬」。