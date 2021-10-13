從古至今婆媳問題總是相當難解，是許多家庭都在面臨的巨大困難。印尼一名女子近日拍片分享煩惱，表示婆婆要求她每天都必須在凌晨4點時起床，否則對方就會在房門外大吼大叫，而且每次老公都會站在婆婆那邊，讓她相當痛苦且無奈，讓不少網友都十分心疼。

TikTok用戶Syahririn近日上傳一段自拍短片，影片中雖然只有她一人入鏡，但全程都可以聽到婆婆以憤怒激動的聲音，不斷在門外大吼大叫，甚至還會踹門，就是為了要叫媳婦趕快起床，Syahririn則睡眼惺忪地躺在床上，一臉無奈地打哈欠。

Syahririn透露，婆婆不喜歡媳婦比自己還要晚醒來，所以要求她每天凌晨4點就要起床，「這就是住在婆家的命運」，雖然她也很想要搬出去住，但婆婆總是會指責她「搶走兒子」，而且每次婆媳之間發生爭吵，老公也都站在婆婆那邊，讓她感到十分崩潰。

影片曝光後很快就引發網友熱議，截至目前為止觀看次數已經超過700萬，不少網友都留言力挺Syahririn，「兒子娶回來的是媳婦，不是傭人耶」、「如果是我早就收拾行李，帶孩子回娘家了」、「我以前也有類似的經驗，最後我實在受不了就離婚了」、「這就是我不想要結婚的原因」，還有人開玩笑地要她趕快換個老公，「反正也沒錢換房子，乾脆換個老公吧」、「這個問題無解，換個老公會更快」。