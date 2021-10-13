由於牛仔褲洗久容易褪色，甚至會造成版型變形，因此不少人會減少清洗頻率。美國一名造型師近日在抖音表示，千萬不要將牛仔褲扔進洗衣機裡洗，而是將其放進冰箱裡冰，能使牛仔褲煥然一新，此說法曝光後，在網路上引發討論。

根據《LADbible》報導，造型師芭塔爾（Ranya Batal）在抖音寫下「千萬不要洗牛仔褲，雖然很噁心，但相信我」，表示清洗牛仔褲會影響褲子的合身度，甚至會導致褪色，假若想讓牛仔褲看起來煥然一新，可以將褲子放進封口袋子裡，並放進冰箱裡冰2天，能讓牛仔褲看起來像新的。

此外，牛仔服飾龍頭Levi's執行長伯格（Chip Bergh）在2016年，接受《CNN》採訪時也曾透露，自己已將近10年沒洗過牛仔褲，但他也不會將其放進冰箱裡，假若牛仔褲被髒污沾到，他只會局部清洗褲子沾染污漬處，除非牛仔褲真的很髒，他才會用手清洗，但絕不會扔進洗衣機裡，以免牛仔褲被磨損。

但10幾年未清洗牛仔褲，也讓外界擔憂衛生問題，而無毒清潔品牌「Branch Basics」聯合創辦人樂芙（Kelly Love）則指出，其實不用擔心不洗牛仔褲，會造成累積過多細菌的狀況，「當然還是要取決於你穿去哪裡，在正常的形況下，並不會造成問題，建議能將牛仔褲放到烈日下曬幾天，直到沒有異味，就能分解有機化合物，且對環境也很好，還能節省水資源」。