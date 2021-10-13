美國科羅拉多州一處森林裡，出現一隻脖子掛輪胎的麋鹿，野生動物管理局曾嘗試將輪胎取下，無奈麋鹿看見圍捕就落跑，經過2年的努力後，才重新找到牠，並成功移除輪胎，但無奈拆除並不容易，不得已將麋鹿的角也割了下來。

Here is some video of this bull elk over the past two years. pic.twitter.com/R6t9nNPOyb — CPW NE Region (@CPW_NE) October 11 2021

綜合外媒報導，2019年野生動物管理局在科羅拉多州森林裡，發現一隻脖子被輪胎套住的雄性麋鹿，當時想幫忙牠脫困，無奈麋鹿一看到人就逃跑，2020年透過追踪相機，曾多次拍到牠的身影，無奈卻無法順利靠近牠，幫忙將輪胎拆下，但野生動物管理局一直都很擔心，麋鹿的脖子可能會因此受傷。

野生動物管理局近日配合警方一起行動，利用定位搜遍森林，並找到麋鹿的蹤跡，並施打鎮定劑，順利將牠脖子上的輪胎取下，作業人員默多克（Scott Murdoch）和斯旺森（Dawson Swanson）表示，原本只想拿下輪胎，無奈卻被鹿角卡住，但又無法切開胎圈裡的鋼，最終只好將麋鹿的角割下。

默多克表示，「我們其實只想割掉輪胎，留下鹿角供牠求偶時使用，但最後嘗試很久，發現輪胎難以割斷，事情是瞬息萬變的，我們不得已才割鹿角」，輪胎取下後，發現裡面全是落葉及泥土，重達35磅（約16公斤），麋鹿身體並無大礙，而牠目前4歲左右，推測牠可能是在冬天鹿角脫落後，或在年幼尚未長鹿角時，將頭部伸進輪胎內而卡住。