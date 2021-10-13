關於「出軌」這件事情，大部分的人都會認為是「人品問題」，然而英國一項最新研究指出，從生物學角度來看，其實出軌取決於「睪固酮」的多寡，男性的睪固酮激素如果越高，一次擁有多名性伴侶的機率也越高；相反地，如果女性的睪固酮越高，則代表會對另一半越忠誠。

根據《太陽報》報導，這項報告被發表在《性研究期刊（Journal of Sex Research）》上，研究團隊採集了4000名成年人的唾液樣本進行測量，同時利用問卷調查每個人的性經驗史。

結果發現，睪固酮（Testosterone）激素越高的男性，越可能在同時間擁有多名性伴侶，不過就女性而言，狀況則正好相反，睪固酮激素越高的女性，對另一半就越忠誠，並且堅持在同一時間內只擁有「單一」的伴侶。這項研究也是第一次詳細地了解到，激素是如何影響男性和女性在性事方面的不同行為。

報導也指出，男性若睪固酮較高時，容易出現粉刺增加、血壓不穩、體毛異常增生或脫落、情緒起伏較大、精子數量減少、睡眠呼吸中止症（Sleep Apnea）以及男性女乳症（Gynecomastia）；另外，研究學者們認為，這項研究有助於解決睪固酮激素不足的女性，在性事中「興致缺缺」的情況。

前陣子英國交友網站「Illicit Encounters」也曾做過調查，發現雙腳尺寸越大的男性，較容易出軌，其中鞋碼超過英規10號（28.5公分）的男子，相較於鞋碼為英規7號（25.5公分）以下的男子，偷吃機率還要高出2倍。