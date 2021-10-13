銀河系中心竟出現「神祕訊號」。澳洲雪梨大學先前使用電波望遠鏡，接收到來自銀河系中心的無線電波訊號，起初以為與脈衝星或恆星有關，但經過後續觀測後，排除了前述2種天體的訊號特徵，由於從未見過類似東西，也讓科學家非常驚訝。

綜合外媒報導，澳洲雪梨大學（The University of Sydney）在《天文物理期刊》（The Astrophysical Journal）指出，他們先前使用澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）的「ASKAP」電波望遠鏡，及南非天文台「 MeerKAT」電波望遠鏡，發現了一個無規律的神秘訊號。

研究團隊表示，ASKAP電波望遠鏡瞄準座標「J173608.2-321635」就可找到此訊號，來自銀河系中心附近，不過訊號不規律，且變化多端，它會持續出現幾周後，又突然停歇一小段時間，之後重新出現。雪梨大學物理學院的博士生王梓騰（Ziteng Wang）透露，「這個訊號最奇怪的特性是，它具有非常高的偏振性，意味著它的光只在一個方向上振蕩，不過此方向隨時間的推移而旋轉」。

研究團隊起初以為訊號來自一顆脈衝星，或發出巨大太陽耀斑的恆星，但後續進行觀測，發現前述2種天體的無線電訊號特徵與神秘訊號不同，推測可能是未發現過的恆星。但由於出現與消失的規律並不尋常，因此難以捕捉，ASKAP望遠鏡在2019年4月至2020年8月間，僅捕捉到13次，不過在此之前，研究人員從未在其它數據檔案內見過這個訊號。

不過有一種名為銀河中心無線電瞬變（GCRT）訊號，至今只在2005年左右發現3個，可能與此次發現的訊號有關，但還未得到確認。威斯康星大學密爾沃基分校（University of Wisconsin-Milwaukee）教授卡普蘭（David Kaplan）表示，「我們所掌握的神祕訊號資訊與GCRT有一些相似處，但之間仍存在差異，目前我們無法真正了解訊號來源，也增加了謎團」。