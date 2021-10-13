小小的手機也可以立大功！巴西近日發生一起搶劫案，一名男子遭搶匪開槍射擊，並被緊急送往醫院治療，沒想到檢查後發現，這名男子相當幸運，子彈剛好射中他放在褲子後面口袋的手機，因此他的屁股只有一點瘀青並沒有受傷，有趣的是，男子的手機殼剛好是「綠巨人浩克」，讓不少人笑說，是綠巨人發揮超級英雄的能力，才順利保護了男子。

Hulk 'esmagou' o tiro! 😅https://t.co/Ll30k3g53Q — Jornal do Commercio (@jc_pe) October 9 2021

根據巴西媒體報導，這起事件發生在佩特羅利納市（Petrolina），當時一名搶匪大膽在街頭行搶，經過一名男子時，更直接朝著他開槍，男子和一旁的路人聽到槍響都嚇一大跳，不過他的臀部因此中彈，想要閃避也來不及，不久後警方來到現場，但搶匪早已逃跑，只留下驚魂未定的路人和中彈的男子。

警方立即將他送往醫院，醫生和護士也接到通知，等一下將會收治一名槍傷患者，豈料當男子到達醫院後，不但神智十分清楚，還可以自行走路，看起來一點都不像受傷的人，經過檢查後發現，男子非常幸運，他放在褲子後面口袋的手機，幫忙擋住了子彈，而他的屁股只有輕微瘀青，並沒有受傷，所以接受簡單的治療後就回家了。

從照片中可以看到，男子的手機被子彈穿過，卡在背殼裡面，有趣的是，他的手機殼圖案正好是「綠巨人浩克」，新聞曝光後不少網友都覺得十分有趣，開玩笑地說，是綠巨人發揮了超級英雄的能力，順利保護男子不受到傷害。