新竹縣一名男子日前逗弄鄰居飼養的比特犬，不幸被咬而身亡，豈料近日又出現比特犬咬傷狗的事件。一名飼主在臉書社團提到，日前帶臘腸狗出門，沒想到竟被一旁竄出的比特犬咬，造成臘腸狗耳朵撕裂傷，事後比特犬飼主態度還很差，讓他感到非常氣憤。

一名飼主在臉書社團「爆料公社公開版」表示，日前他帶14歲的臘腸狗出門，豈料當時比特犬飼主蹲下身清理排泄物，一時未注意，比特犬就趁機跑走，看到臘腸狗就衝了過來狠咬，造成臘腸狗耳朵撕裂傷，且嘴部不斷出血，原PO嚇得趕緊帶愛犬就醫。

事後，比特犬飼主則說「醫藥費多少錢，我賠嘛！都說對不起了還不行嗎？」，還表示家裡有狗嘴套，但愛犬戴上後就難以呼吸，讓原PO感到更加氣憤，直言「我只看到臘腸躺在那邊虛弱無力，真的是賠錢就可以的問題嗎？」。

不少人回應「不管養什麼狗，如果明知道自己的狗有攻擊性，就更該用嘴套不是嗎！不是一句對不起耶！」、「到底為什麼要因為某些自私自利的飼主，影響路人生命安全，更害比特犬背負臭名」、「太過分了，竟然沒有牽好...這種飼主太不負責任了」。

還有人認為，比特犬的飼主問題較大，「比特犬本身沒問題，有問題的都是這種無腦的飼主，既沒有專業知識和危機意識，事後也都認為是別人挑釁自己的狗，狗才會去咬人，這種自私的飼主應該負全責」、「不要物化比特犬，跟狗的品種沒關係，是飼主的管教不當，比特犬若有管教，也能比其他溫馴的狗還要乖」。